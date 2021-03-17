Корея может выделить Украине грант на пре-ТЭО для строительства евроколеи

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

"Укрзализныця" подписала с Корейской национальной железной дорогой меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, речь идет о выделении гранта на предварительное технико-экономическое обоснование для строительства евроколеи в Украине.

"Нам нужны скорости 21 века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграция с железными дорогами стран ЕС . В целом речь идет о 4 участках протяженностью почти 2 тыс. километров новой железнодорожной колеи в Украине: Киев - Львов - госграница; Киев - Одесса, Киев - Харьков; Киев - Днепр - Запорожье", - написал Криклий в фейсбуке.

По словам первого заместителя министра Дмитрия Абрамовича, подписание меморандума создает условия для возможности привлечения финансирования корейской стороны для подготовки технико-экономического обоснования по проекту, который представляет взаимный интерес.

Первым из проектов станет евроколея от границы с Польшей в сторону Киева .

"На начальном этапе он будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктурой для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС ", - говорится в заявлении министра Криклия.

Напомним, в Украине ширина колеи 1520 мм, в Европе 1435 мм. Широкая колея не позволяет поездам развивать большую скорость.