Корея может выделить Украине грант на пре-ТЭО для строительства евроколеи
Мининфраструктуры хочет разогнать поезда до 250 км/ч.
"Укрзализныця" подписала с Корейской национальной железной дорогой меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта.
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, речь идет о выделении гранта на предварительное технико-экономическое обоснование для строительства евроколеи в Украине.
"Нам нужны скорости 21 века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграция с железными дорогами стран ЕС. В целом речь идет о 4 участках протяженностью почти 2 тыс. километров новой железнодорожной колеи в Украине: Киев - Львов - госграница; Киев - Одесса, Киев - Харьков; Киев - Днепр - Запорожье", - написал Криклий в фейсбуке.
По словам первого заместителя министра Дмитрия Абрамовича, подписание меморандума создает условия для возможности привлечения финансирования корейской стороны для подготовки технико-экономического обоснования по проекту, который представляет взаимный интерес.
Первым из проектов станет евроколея от границы с Польшей в сторону Киева.
"На начальном этапе он будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктурой для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС", - говорится в заявлении министра Криклия.
Напомним, в Украине ширина колеи 1520 мм, в Европе 1435 мм. Широкая колея не позволяет поездам развивать большую скорость.