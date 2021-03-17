Экс-командира Освободительной армии Косово задержали в Бельгии

Во время войны в Косово Шала был известен по прозвищу "Командир-волк".

Одного из бывших командиров Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера Шалу задержали в Бельгии по подозрению в совершении военных преступлений в 1990-х годах.

Об этом во вторник, 16 марта, сообщил специальный трибунал по Косово (СТК) в Гааге, передает DW.

Шала находится под стражей в Бельгии до его возможного перевода в следственный изолятор СТК в Гааге. Обвинительный акт планируется объявить до того, как фигуранты предстанут перед судом в Нидерландах.

По информации СМИ , во время войны в Косово Шала был известен по прозвищу "Командир-волк" и действовал в зоне операций на востоке Косово.

Ранее Пьетер Шала был фигурантом еще одного процесса, в ходе которого расследовалось возможное насилие над пленными в лагерях ООАК в северной Албании. В 2019 году его уже допрашивали следователи в Гааге.

Напомним, 5 ноября 2020 года специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово выдвинул обвинения целому ряду политиков, среди которых - президент Республики Косово Хашим Тачи. Он был одним из основателей ОАК. В ответ Тачи объявил, что уходит в отставку, объяснив это тем, что не желает предстать перед судом в качестве главы государства.

Специальный трибунал по Косово был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но для обеспечения независимости все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры. Суд должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, происходившие в Косово с начала 1998 до конца 2000 года.

В результате войны в Косово погибли более 10 тысяч человек, пропавшими без вести до сих пор считаются 1641 человек. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, которые продолжались 78 дней. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость. Белград до сих пор считает край частью Сербии. Независимость Косово также не признали несколько членов ЕС , РоSSия и Китай . Украина тоже не признает независимость Косово.

Первые обвинения против ОАК и ее руководства появились в докладе Агентства по правам человека Совета Европы в 2011 году. В отчете агентства бойцы ОАК обвинялись в совершении во время войны в Косово массовых убийств гражданских лиц сербской национальности, а также своих политических противников среди албанцев.