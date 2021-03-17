СБУ ведет расследование в отношении 59 роSSийских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым

В отношении 59 роSSийских артистов, посещавших оккупированный Крым, ведется расследование в рамках уголовного производства. Об этом Крим.Реалії сообщили в Службе безопасности Украины.

В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В частности, речь идет об артистах из списка, составленного израильской ассоциацией актеров "Маген". Ее представители ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении роSSийских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.

Краевой совет украинцев Крыма (КСУК) также требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения оккупированного Крыма роSSийскими деятелями культуры.

Израильская ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле роSSийским звездам, которые незаконно посещали Крым, а именно - въезжали на оккупированный полуостров из соседней РоSSии, не пройдя украинский пограничный и таможенный контроль. В стоп-листе - 59 знаменитостей.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, который приезжает в Крым на автомобиле или поезде через мост с Кубани или прилетает самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.