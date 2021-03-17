МИД РФ возмутилось по поводу плакатов с роSSийскими дипломатами и надписью "Крым - это Украина" в Киеве
Главному украинскому дипломату в Москве заявили протест.
РоSSия заявила Украине протест из-за плакатов, которые 16 марта появились около посольства РФ в Киеве и мест проживания роSSийских дипломатов. На них были изображены портреты дипломатов и написано, что Крым - это Украина.
На сайте МИД РоSSии сообщается, что 17 марта из-за этих плакатов в министерство вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, а посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.
"РоSSийская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении.
РоSSия требует безотлагательно и тщательно расследовать происшествие и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, что РоSSия в 2014 году оккупировала украинский Крым вопреки международным правилам и договорам.
16 марта отмечали седьмую годовщину незаконного референдума, который РоSSия провела в Крыму, чтобы придать видимость легитимности захвату полуострова.