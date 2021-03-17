В Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 году

Банковая оптимистично настроена на текущий год.

В Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%, сказала заместитель главы ОП Юлия Свириденко.

"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - цитирует "Интерфакс-Украина" Свириденко, которая в среду выступала на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Она добавила, что для достижения такого роста должны быть введены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП нужны минимум $ 3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.

Напомним, что официальный прогноз Кабинета министров, на котором построен государственный бюджет на 2021 год, предусматривает 4,6% роста ВВП .

В 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2%.