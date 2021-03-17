У бывшего замминистра Немилостивого забрали права за управление в состоянии опьянения

Экс-чиновник получил постановление по ст.130 КУоАП.

Шевченковский районный суд Киева забрал права и оштрафовал бывшего заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого 30 декабря 2020 года поймали пьяным за рулем.

Об этом говорится в постановлении, которое было обнародовано в судебном реестре 16 марта, хотя суд вынес решение еще 11 февраля.

"Гражданин Немилостивый 30.12.2020 года, примерно в 03 час. 20 мин., двигаясь в Киеве по улице Жилянской, управлял транспортным средством «Мерседес» с явными признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение речи и координации движений. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии свидетелей", - говорится в постановлении.

Бывший чиновник свою вину признал в полном объеме.

Судья Виталий Цыктич постановил оштрафовать Немилостивого на 10,2 тысячи гривен и лишить его права управления транспортными средствами сроком на один год.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы.

Напомним, что инцидент с Немилостивым произошел еще 30 декабря, но об этом стало известно только вечером 20 января. На следующий день правительство уволило заместителя министра.

По информации полиции, Немилостивый выехал на дорогу с односторонним движением. Патрульные остановили его и во время общения увидели, что он нетрезв. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что приравнивается к правонарушению по статье 130 КУоАП.

Вместо этого Немилостивый сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, забросил ключи от автомобиля в салон и сказал, что уходит. Патрульные скомандовали оставаться на месте, но тот не реагировал, начал угрожать должностью, толкать полицейских и дергать за форму. Из-за этого ему надели наручники.

Инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании.

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