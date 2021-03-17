Выступления партнеров Украины на роSSийской "Аррии" в Совбезе ООН должны носить для крымчан "терапевтический эффект", - Кислица

РоSSия собирается завести массовку из крымских "студентов" и "активистов" на заседание.

Выступления партнеров Украины на роSSийской
Фото: prm.ua

Украина вместе со своими партнерами в Организации Объединенных Наций, включая США и страны Европы, собираются использовать организованную роSSийским постпредством встречу по "формуле Аррии" для проведения информационной кампании и донесения правды об оккупации Россией Крыма. Об этом LB.ua сообщили осведомленные о ситуации источники в ООН.

Согласно документам, полученным LB.ua, на сегодняшнее онлайн-заседание "Аррии" роSSийская сторона заведет массовку из числа студентов и представителей национальных меньшинств Крыма.

В эксклюзивном комментарии LB.ua Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил: выступления партнеров Украины из числа членов Ораганизации на роSSийской "Аррии" должны носить "терапевтический" эффект.

"Выступления партнеров-членов Совбеза ООН в присутствии роSSийского посла должны носить "терапевтический" эффект для отобранных оккупантами студентов и "общественных деятелей". И важно при этом, что неформальный формат "Аррии" это позволит сделать, - заявил LB.ua украинский дипломат. - Я уверен, что, как и прежде в СССР на пике идеологического маразма и политических репрессий, даже в условиях информационной блокады украинских и европейских СМИ, в Крыму существуют честные люди, которые хотя и боятся открыто выступать под дулами автоматов оккупанта, но должны услышать, что большинство членов Совбеза никогда не признает попытку аннексии Крыма и считает оккупацию временным явлением", - акцентировал Кислица.

Как стало известно LB.ua, у роSSийской "Аррии" нет ни одного партнера - страны соорганизатора.

Напомним, 12 марта Украина провела на уровне министров иностранных дел встречу в ООН в формате "Аррии" по Крыму. Партнерами нашего государства в этом мероприятии выступили более двадцати государств. Среди организаторов были три страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН: США, Великобритания и Франция. Ключевым организатором встречи вместе с Украиной стал непостоянный член Совбеза - Эстония.

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