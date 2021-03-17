Кулеба: американская разведка развенчала миф о вмешательстве Украины в выборы США

Министр объявил об "очередном громком фиаско РФ".

Кулеба: американская разведка развенчала миф о вмешательстве Украины в выборы США
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что США окончательно развенчали миф о вмешательстве Украины в выборы США.

Об этом он написал в твиттере, комментируя доклад Офиса директора национальной разведки США (ODNI), в котором говорится о том, что вмешательство в выборы США санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.

"Конец мифа о «вмешательстве Украины в выборы». Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным действиям против США. Вмешательство осуществляла РоSSия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - написал Кулеба.

Напомним, что американская разведка пришла к выводу, что РоSSия считала избрание Джо Байдена нежелательным для ее национальных интересов, поэтому старалась очернить его кандидатуру. Вместо этого в Кремле предпочитали победу Дональда Трампа.

Хотя в документе фигурирует депутат Верховной Рады Андрей Деркач, у разведки США нет доказательств того, что украинское правительство было причастно к вмешательству в выборы. Деятельность Деркача, говорится в отчете, контролировалась из Москвы.

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