Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что США окончательно развенчали миф о вмешательстве Украины в выборы США .

Об этом он написал в твиттере , комментируя доклад Офиса директора национальной разведки США (ODNI), в котором говорится о том, что вмешательство в выборы США санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.

"Конец мифа о «вмешательстве Украины в выборы». Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным действиям против США . Вмешательство осуществляла РоSSия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США . Очередное громкое фиаско РФ ", - написал Кулеба.

Напомним, что американская разведка пришла к выводу, что РоSSия считала избрание Джо Байдена нежелательным для ее национальных интересов, поэтому старалась очернить его кандидатуру. Вместо этого в Кремле предпочитали победу Дональда Трампа.