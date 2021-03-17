Посол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом Covishield
"Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого".
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс получила прививку от коронавирусной болезни. Дипломат вакцинировалась вакциной AstraZeneca.
Об этом Симмонс сообщила в твиттере.
"Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID-19 - это выход из пандемии", - написала она.
В начале марта Симмонс заверила, что вакцина Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны. Она пояснила, что отличается только название, под которым эта вакцина лицензирована и производится в Индии.
23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.
По состоянию на утро 17 марта первую дозу вакцины в Украине получили 71 923 человека, двумя дозами привит один человек.
В то же время Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса CoviShield с 28 дней до 90 дней.