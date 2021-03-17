Посол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом Covishield

"Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс получила прививку от коронавирусной болезни. Дипломат вакцинировалась вакциной AstraZeneca.

Об этом Симмонс сообщила в твиттере.

"Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID-19 - это выход из пандемии", - написала она.

Фото: twitter.com/MelSimmonsFCDO

В начале марта Симмонс заверила, что вакцина Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны. Она пояснила, что отличается только название, под которым эта вакцина лицензирована и производится в Индии.

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.

По состоянию на утро 17 марта первую дозу вакцины в Украине получили 71 923 человека, двумя дозами привит один человек.

В то же время Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса CoviShield с 28 дней до 90 дней.

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