Руководитель антикоррупционной прокуратуры выступил против увольнения Сытника

"Мы только тратим энергию, чтобы отбиваться от этих атак".

Руководитель антикоррупционной прокуратуры выступил против увольнения Сытника
Ситник (зліва) та Грищук
Фото: Ukraine Crisis Media Center

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук выступил против увольнения директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя правительственный законопроект о досрочном прекращении полномочий директора Бюро.

"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам на реальные сроки заключения. И только когда это все начало наконец реализовываться, начинают это все ломать. Значит, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, просто не мешайте работать", - сказал Грищук.

В то же время он добавил, что вопрос не в Артеме Сытнике, а в принципах.

"Потому что это должность независимая, человек избирается определенным образом на определенный срок, и эти основы не должны быть пересмотрены и нарушены. Потому что когда ты работаешь на такой должности, ты рассчитывать на определенные гарантии независимости. Тогда можно работать, планировать расследование. А когда ты каждый день думаешь, уволили тебя или не уволили, то это точно не способствует нормальной работе. Так мы только тратим энергию, чтобы отбиваться от этих атак", - сказал Грищук.

Напомним, что в начале 2020 года в Верховной Раде собирались рассмотреть постановление об увольнении Сытника ввиду признания его виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. На рассмотрение депутатов оно так и не попало.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это, Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.

По действующему законодательству, уволить Сытника просто так нельзя.

Для этого нужно его личное желание, переход на другую должность, достижение 65 лет, тяжелая болезнь, смерть или обвинительный приговор.

Верховная Рада может уволить директора НАБУ также в случае эмиграции, несоответствия ограничениям по совместительству, несвоевременного предоставления декларации о доходах, получения гражданства другого государства, отрицательного заключения аудита, наличия задолженности по уплате алиментов.

В феврале 2021 года Кабинет министров зарегистрировал законопроект, меняющий эти правила. Формально он предлагает урегулировать назначение директора НАБУ по результатам конкурсного отбора. Но отдельной нормой законопроекта указано, что в течение отбора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

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