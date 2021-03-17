Укравтодор планирует утвердить План антикоррупционных мер совместно с ЕБРР в июле

К маю консультанты изучат и проанализируют закупочные и управленческие процессы Укравтодора и предоставят свои рекомендации.

12 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел встречу с руководством Укравтодора по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мер для дорожной отрасли. Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

Этот план является частью кредитного соглашения, подписанного с ЕБРР в декабре 2020 года на сумму 450 млн евро. Кроме реконструкции около 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и строительства Северного объезда Львова, соглашение предусматривает проведение четырех структурных реформ в дорожной отрасли Украины.

«Среди них, - пишет Укравтодор, - реформа системы закупок, повышения безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта, и ключевая - антикоррупционная».

«Мы высоко ценим инициативу Укравтодора по внедрению этого проекта, поскольку его результатом должна стать полностью обновленная система управления дорожной отраслью», - сказал руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь.

По словам представителя ЕБРР , в случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекта в Укравтодоре, этот опыт может быть распространен и на другие организации государственного сектора Украины.

Помощь Укравтодору в проведении антикоррупционной реформы будет предоставлять Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. Ожидается, что к маю консультанты изучат и проанализируют закупочные и управленческие процессы Укравтодора и предоставят свои рекомендации.

Уже в июле, как сообщает Укравтодор, планируется утвердить План антикоррупционных мер, а консультанты ЕБРР будут сопровождать проект до 2023 года.

«За прошлый год нам удалось запустить дорожную отрасль - созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышения исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми», - сказал по поводу начала антикоррупционной программы глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог, 95 школ, 70 детских садов, 80, стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений .