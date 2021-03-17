Укравтодор планирует утвердить План антикоррупционных мер совместно с ЕБРР в июле

К маю консультанты изучат и проанализируют закупочные и управленческие процессы Укравтодора и предоставят свои рекомендации.

Укравтодор планирует утвердить План антикоррупционных мер совместно с ЕБРР в июле
Фото: facebook/Sinohydro

12 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел встречу с руководством Укравтодора по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мер для дорожной отрасли. Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

Этот план является частью кредитного соглашения, подписанного с ЕБРР в декабре 2020 года на сумму 450 млн евро. Кроме реконструкции около 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и строительства Северного объезда Львова, соглашение предусматривает проведение четырех структурных реформ в дорожной отрасли Украины.

«Среди них, - пишет Укравтодор, - реформа системы закупок, повышения безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта, и ключевая - антикоррупционная».

«Мы высоко ценим инициативу Укравтодора по внедрению этого проекта, поскольку его результатом должна стать полностью обновленная система управления дорожной отраслью», - сказал руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь.

По словам представителя ЕБРР, в случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекта в Укравтодоре, этот опыт может быть распространен и на другие организации государственного сектора Украины.

Помощь Укравтодору в проведении антикоррупционной реформы будет предоставлять Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. Ожидается, что к маю консультанты изучат и проанализируют закупочные и управленческие процессы Укравтодора и предоставят свои рекомендации.

Уже в июле, как сообщает Укравтодор, планируется утвердить План антикоррупционных мер, а консультанты ЕБРР будут сопровождать проект до 2023 года.

«За прошлый год нам удалось запустить дорожную отрасль - созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышения исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми», - сказал по поводу начала антикоррупционной программы глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог, 95 школ, 70 детских садов, 80, стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений .

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Маркарова планирует работать над получением Украиной Плана действий по членству в НАТОМаркарова планирует работать над получением Украиной Плана действий по членству в НАТО
Встреча "нормандской четверки" на высшем уровне планируется на апрель, - КравчукВстреча "нормандской четверки" на высшем уровне планируется на апрель, - Кравчук
Мирный план по Донбассу лежит на столе, ждет одобрения РоSSии, - ЕрмакМирный план по Донбассу лежит на столе, ждет одобрения РоSSии, - Ермак
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Уволенный судья Емельянов планирует обратиться в Верховный суд и восстанавливаться в должностиУволенный судья Емельянов планирует обратиться в Верховный суд и восстанавливаться в должности
Модератор ОБСЕ давил, чтобы на ТКГ рассматривали "план ОРДЛО", - ГармашМодератор ОБСЕ давил, чтобы на ТКГ рассматривали "план ОРДЛО", - Гармаш
Минрегион планирует создать Жилищно-коммунальную инспекцию уже в этом годуМинрегион планирует создать Жилищно-коммунальную инспекцию уже в этом году
Кубраков: Укравтодор способен завершить Подольско-Воскресенский мост за один строительный сезонКубраков: Укравтодор способен завершить Подольско-Воскресенский мост за один строительный сезон
Дипломаты европейских стран ознакомились с планами реформирования Укрзализныци согласно Директивам ЕСДипломаты европейских стран ознакомились с планами реформирования Укрзализныци согласно Директивам ЕС
Укравтодор и Госагентство развития туризма договорились с частными инвесторами о развитии курортов в КарпатахУкравтодор и Госагентство развития туризма договорились с частными инвесторами о развитии курортов в Карпатах
Последние новости
Подгружаем последние новости