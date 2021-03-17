Резников: Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым

Полуострову не хватает воды из-за роSSийской милитаризации.

Резников: Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым
Фото: предоставлено пресс-службой

Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым. Об этом вице-премьер-министр Алексей Резников заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua, отреагировав на запланированную на 18 марта видеосвязь президента РФ Владимира Путина с оккупационной властью полуострова и запуск водозабора на реке Бельбек.

"Теперь россияне понимают, что они допустили серьезную ошибку, и не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Они прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, - это исключительно политтехнологический проект", - указывает Резников

По словам Резникова, ключевая причина не в недостатке воды, а в милитаризации полуострова. Именно на военные нужды тратится огромный запас пресной воды.

"Они же из-за милитаризации полуострова неэффективно используют водные запасы. Мирному населению при рациональном использовании воды там с головой хватает. Просто нужно правильно все делать: использовать ресурс и его экономить. А они начали милитаризировать полуостров, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезенных роSSийских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава)", - добавил вице-премьер-министр.

В Севастополе уже два года наблюдается сильная засуха и отсутствие осадков. Это заставило власти РФ искать альтернативные источники водоснабжения, поскольку вода в городе уже дается по почасовому расписанию. Украина ранее обеспечивала около 85% потребностей Крыма и Севастополя в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу.

После оккупации Украина заблокировала все поставки воды в Крым, а РоSSия стала выкачивать воду из искусственных озер, образовавшихся в неиспользуемых карьерах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"
Внешняя разведка опровергла информацию о разоблачении украинской операции в КрымуВнешняя разведка опровергла информацию о разоблачении украинской операции в Крыму
Турция подтвердила непризнание Крыма роSSийскимТурция подтвердила непризнание Крыма роSSийским
Истеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - КулебаИстеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - Кулеба
Великобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посолВеликобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посол
МИД: угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы - это "политический буллинг"МИД: угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы - это "политический буллинг"
Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуостроваОккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова
"Угроза агрессии": в МИДе РоSSии отреагировали на стратегию Украины по деоккупации Крыма"Угроза агрессии": в МИДе РоSSии отреагировали на стратегию Украины по деоккупации Крыма
Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"
Маркарова: "Украина хочет большей вовлеченности США в «нормандский формат»"Маркарова: "Украина хочет большей вовлеченности США в «нормандский формат»"
Последние новости
Подгружаем последние новости