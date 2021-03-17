Апелляционный суд разрешил экстрадицию американца Лэнга, который воевал на Донбассе на стороне Украины

Апелляционный суд Киева снова разрешил экстрадицию в США американца Крейга Лэнга, который воевал в рядах "Правого сектора", а позже - в составе ВСУ на Донбассе.

Как сообщает издание "Грати", судья Денис Масенко постановил отменить свое же решение от 23 февраля, которым отказал в экстрадиции американца, тем самым удовлетворив ходатайство прокурора Винницкой областной прокуратуры Леси Тарадай от 4 марта. Она просила пересмотреть решение Апелляционного суда Киева от 23 февраля, которым экстрадиция Лэнга в США запрещалась. Также она ходатайствовала о пересмотре обстоятельств дела.

Прокуратура считает новым обстоятельством отказ миграционной службы рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца. Этот отказ датирован 11 февраля 2021 года.

Адвокат Лэнга Олег Веремеенко не считает отказ миграционной службы вновь открывшимся обстоятельством. Также Веремеенко указывает, что решение об экстрадиции не может быть принято, пока не решен вопрос о предоставлении статуса беженца.

Сначала, 30 августа 2020 года, решение об экстрадиции вынес Печерский районный суд Киева .

Защита Крейга Лэнга заявляет, что в случае экстрадиции их подзащитному грозит смертная казнь. По словам адвокатов, выдавать Лэнга США без письменных гарантий не применять к нему смертную казнь правительство Украины не имеет права, поскольку в Украине смертная казнь запрещена с 1995 года.

Лэнг разыскивается правоохранительными органами США по трем уголовным делам. Он подозревается в краже, разбое и убийстве. По украинскому законодательству эти преступления - экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Лэнг - бывший американский военный, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах "Правого сектора", а затем подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.

Убийство, в котором его обвиняют, произошло в 2018 году во Флориде. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж - у погибших с собой было 3000 долларов. Деньги были нужны, чтобы поехать в Венесуэлу, где Лэнг с подельником якобы собирались воевать на стороне оппозиционных сил.

Американца задержали в августе 2019 года в Винницкой области во время пересечения границы с Молдовой.