В МОЗ посчитали количество побочных реакций от COVID-вакцинации в Украине

Из более 62 тысяч прививок только две реакции требовали надзора врачей.

В МОЗ посчитали количество побочных реакций от COVID-вакцинации в Украине
Фото: Макс Требухов

В Украине на более чем 62 тысяч прививок от COVID-19 было зафиксировано 361 незначительную побочную реакцию. Это 0,5% от общего количества вакцинаций.

Об этом в интервью “Укринформу” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На более чем 62 тысячи вакцинаций у нас всего была зарегистрирована 361 побочная реакция - 0,5%. Из которых только две реакции требовали надзора врачей. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком. Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% - это очень малое количество", - сообщил Степанов.

Он добавил, что остальные реакции, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 человек, незначительны. Это или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 марта, в Украине 8 928 человек получили первую дозу прививки против коронавируса. По состоянию на 17 марта в Украине прививки от ковида получили уже 62 083 человека.

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