Нацразведка США официально заявила о вмешательстве РоSSии в американские выборы, в отчете фигурирует Деркач

Украинский нардеп и его соратники продвигали выгодные роSSийской пропаганде нарративы для очернення Байдена.

Нацразведка США официально заявила о вмешательстве РоSSии в американские выборы, в отчете фигурирует Деркач
Андрей Деркач
Фото: ord-ua.com

Офис национальной разведки США обнародовал доклад о вмешательстве РоSSии в выборы американского президента в 2020 году. Согласно ему, президент РФ Владимир Путин и ряд роSSийских правительственных организаций приложили усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, к поддержке бывшего президента Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических разногласий в США.

Разведка отмечает, что основным нарративом роSSийской дезинформационной компании была "связь президента Байдена, его семьи и должностных лиц с коррупцией в Украине". Документ был опубликован на сайте Офиса нацразведки 16 марта.

"Ключевым элементом стратегии Москвы во время избирательного цикла было использование прокси, связанных с роSSийской разведкой, чтобы продвигать влияние нарративов, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена - в американские СМИ, чиновникам, известным личностям, включая близких к экс-президенту Трампу и его администрации", - говорится в отчете.

В документе также фигурирует депутат украинского парламента Андрей Деркач.

"Мы выяснили, что президент Путин и другие роSSийские чиновники были осведомлены, и, возможно, направляли операции по влиянию РФ против выборов в США. Например, мы оцениваем, что Путин контролировал деятельность украинского народного депутата Деркача, который сыграл большую роль в деятельности РоSSии по влиянию на выборы", - отмечается в документе.

Разведка также выяснила, что "сеть связанных с Украиной лиц, включая роSSийского агента влияния Константина Килимника, который также связан с ФСБ, делала определенные действия в течение цикла выборов по нанесению ущерба связям США с Украиной, очернению президента Байдена и его кандидатуры и предоставлению экс-президенту Трампу преимуществ для переизбрания. Деркач, Килимник и их соратники намеревались использовать выдающихся американских персон и медиа-каналы для продвижения нарративов в американскую аудиторию и должностным лицам".

Подчеркивается, что разведка не имеет доказательств того, что украинское правительство было причастно к любому из процессов.

В нем указано, что Иран также причастен к воздействию на выборы, а Китай на этот раз не вмешивался. Разведка не нашла подтверждений того, что иностранные агенты прямо влияли на процесс голосования.

CNN со ссылкой на три источника в Государственном секретариате пишет, что на следующей неделе США могут наложить новые санкции на РоSSию, Иран и Китай.

Напомним, под американскими санциями находятся два нардепа - Андрей Деркач и Александр Дубинский. На первого санкции наложили с 10 сентября 2020 года, на второго - с 11 января 2021 года.

Деркач активно продвигал пленки с записями Байдена (тогда еще в должности вице-президента) и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский после внесения Дубинского в санкционный список предупредил, что ему и Деркачу светит уголовное дело и лишение мандатов.

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