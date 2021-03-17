В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия "Харьковских соглашений"

По мнению авторов законопроекта, подписанный в 2010 году договор позволил РоSSии в дальнейшем оккупировать Крым.

В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия "Харьковских соглашений"
Фото: LB.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия так называемых "Харьковских соглашений".

Информация об этом обнародована на сайте парламента.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документом предусматривается денонсировать соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года.

По словам авторов документа, соглашение подписывали под предлогом получения Украиной скидки на газ, однако на практике никаких скидок предоставлено не было. В результате решения в 2014 году военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими роSSийскими подразделениями оккупировали Крым.

Авторами документа выступили депутаты от "Слуги народа" Александр Аликсийчук и Олег Дунда.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

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