Украинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного

Зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Украинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного
Ілюстративне фото
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции ОС было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье. В результате обстрела боевую травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сообщают в штабе.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а около Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригородах Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

Вблизи Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские защитники отвечали ответным огнем.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, за минувшие сутки оккупанты роSSийско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Отмечается, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины имеют прицельный характер.

"На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходит в эти дни, основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей остается поражение личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное, режим "Тишина" вводился трижды. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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