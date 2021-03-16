Внешняя разведка опровергла информацию о разоблачении украинской операции в Крыму

В СВР расценивают такую пропагандистскую акцию как удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных проблем полуострова.

Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.

В СВР расценивают такую пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма как удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных проблем полуострова.

"На нынешнем этапе РоSSия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - сказано в заявлении.