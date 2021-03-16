Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви, - опрос

Наибольший уровень недоверия - к роSSийским СМИ.

Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви, - опрос
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Большинство украинцев больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (70%), волонтерским организациям (65%) и церкви (64%). Такие результаты опроса опубликовал Центр Разумкова.

Также достаточно высокий уровень доверия к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (56%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (56%), добровольческим батальонам (55%), общественным организациям (53%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (51%).

Не доверяют украинцы больше всего роSSийским СМИ (82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (судебной системе в целом) (79%), Верховной Раде Украины (77,5%), правительству Украины ( 76%), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (70%), Верховному Суду (69%), Конституционному Суду Украины (69%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (68%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (68%), местным судам (66%), Президенту Украины (61,5%), Национальному банку Украины (60%).

Напомним, также обнародованы сегодня свежие президентские рейтинги. По их данным, действующий президент Владимир Зеленский имеет поддержку 27,4% респондентов, а во втором туре побеждает любого рейтингового кандидата. Высокий рейтинг имеют также Петр Порошенко (19,7% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и Юрий Бойко (17,1%).

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