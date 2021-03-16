Оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции

Украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции
Фото: t.me/Tsaplienko/366

С начала этих суток, 16 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что оккупанты в частности открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

"Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник осуществил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на действия роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников.

Кроме того, 15 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглик, 27 танков противника.

"Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения, что указывает на то, что противник и в дальнейшем проводит обучение, а также наращивает вооружения и количество военной техники, демонстрируя свою готовность к провокационным действиям и силовому сценарию", - говорится в заявлении.

Также Миссией было сообщено о потере контроля над пространственным положением БПЛА среднего радиуса действия в районе Петровки. Украинская сторона СЦКК информирует, что падение БПЛА миссии было вызвано работой станций РЭБ противника.

Кроме того, по информации штаба ООС, противник продолжает работы по оборудованию новых линий обороны.

"Передовые подразделения ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по углублению и расширению в сторону позиций украинской стороны у населенного пункта Широкино, вблизи Мариуполя, а также в районе населенного пункта Железное Торецкого района. Такие действия врага являются прямым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огню.

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