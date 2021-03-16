Суд отказал в апелляции на решение об аресте нефтепродуктопровода Медведчука

Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Суд отказал в апелляции на решение об аресте нефтепродуктопровода Медведчука
Фото: Факты

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "ПрикарпатЗападТранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", проходящего через территорию Украины.

Об этом LB.ua сообщили источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.

"В апелляции отказано", - сказал собеседник издания.

Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.

Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Напомним, в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО приняло решение о санкциях относительно Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" в "Укртранснафту". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.

Сегодня стало известно, что Медведчук обжаловал санкции против себя в Верховном Суде.

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