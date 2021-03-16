Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

Секретарь СНБО отметил "стремление РФ к постоянной эскалации".

Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу со специальным представителем главы ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Гартинг и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, в частности в контексте Приднестровского конфликта и усиления роSSийского влияния на процессы в соседней Беларуси", - отмечается в сообщении.

Данилов отметил, что ситуация в регионе остается крайне сложной уже более 20 лет, особенно с учетом роSSийского фактора.

"РоSSия никогда не занималась мирным урегулированием", - подчеркнул он, отметив "стремление РФ к постоянной эскалации".

Он также отметил, что конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет информационную войну.

Данилов сообщил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта, правительству поручено разработать законопроект, который урегулирует вопросы двойного гражданства.

В свою очередь Майер-Гартинг отметил, что Украина сделала значительный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.

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