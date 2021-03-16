Медведчук обжаловал санкции против себя в Верховном Суде

В Кассационный административный суд Верховного Суда Украины поступил иск от народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об обжаловании указа президента о санкциях против него.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - №9901/73/21.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.