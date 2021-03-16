РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Сегодня пограничный наряд Госпогранслужбы в Сумской области зафиксировал залет вертолета из РоSSийской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины.

После этого вертолет повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

"О данном случаю ГПСУ немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины роSSийским вертолетом и с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - говорится в сообщении.

В настоящее время ожидается ответ от пограничников РоSSии.

Также Государственная пограничная служба Украины немедленно проинформировала об указанном факте все заинтересованные министерства и ведомства.