РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Госпогранслужба требует от РФ объяснений.

РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Украины
Ілюстративне фото
Фото: structure.mil.ru

Сегодня пограничный наряд Госпогранслужбы в Сумской области зафиксировал залет вертолета из РоSSийской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины.

После этого вертолет повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство нашего государства.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

"О данном случаю ГПСУ немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины роSSийским вертолетом и с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - говорится в сообщении.

В настоящее время ожидается ответ от пограничников РоSSии.

Также Государственная пограничная служба Украины немедленно проинформировала об указанном факте все заинтересованные министерства и ведомства.

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