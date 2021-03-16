"Укроборонпром" опроверг данные SIPRI о продаже украинского вооружения РоSSии

С 2014 года ГК не заключил ни одного контракта на поставку вооружения или военной техники в РФ.

Государственный концерн "Укроборонпром" прокомментировал данные Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о том, что РоSSия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за 2016-2020 годы.

В концерне заверили, что с 2014 года "Укроборонпром" не заключил ни одного контракта на поставку вооружения или военной техники в РоSSийскую Федерацию.

"Укроборонпром ответственно заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники (ВВТ) в РоSSийскую Федерацию. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 августа 2014 года о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования в РоSSию введено в действие Указом Президента Украины", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте концерна.

Отмечается, что продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украины.

"Как постоянный представитель Концерна в составе Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), образованной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 года Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию РоSSийской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для исполнения всеми органами исполнительной власти", - отметил заместитель генерального директора по управлению активами Укроборонпрома Мустафа Найем.

МКВТС - это один из ключевых органов государственного регулирования в сфере международного военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

"SIPRI предоставляет данные, анализ и рекомендации, основанные на открытых источниках. Однако на основании каких именно открытых источников информации были сформированы показатели SIPRI отдельно как по номенклатуре экспортируемых товаров, так и по определению объема их стоимости, а также относительно методики осуществления этих расчетов - информация отсутствует", - отмечают в "Укроборонпроме".

По данным SIPRI, РоSSия в 2016-2020 гг. стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия. На первом месте с показателем 36% от экспорта из Украины - Китай . РоSSия 20%, а Таиланд - 17%. В общем наше государство занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения.

В течение 2011-2015 годов экспорт вооружения из Украины занимал 2,6%. За 2016-2020 годы он сократился на 68% по сравнению с показателем предыдущих пяти лет.