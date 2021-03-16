Суд по "делу Шеремета" перенесли на 23 марта, активисты двинулись к СИЗО, где содержится Антоненко

Фото: Макс Требухов

Шевченковский районный суд Киева отложил на 23 марта продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной стало то, что фигуранта дела Андрея Антоненко не доставили на заседание суда из СИЗО .

"Андрея Антоненко по неизвестным причинам не доставили в суд. Пока технический перерыв в заседании", - сообщалось на странице Free Riff у Facebook.

Согласно позиции суда, заседание не смогли провести, потому что Национальная гвардия не смогла обеспечить безопасную доставку Антоненко в зал суда из следственного изолятора из-за вспышки COVID-19 среди правоохранителей. Суд предложил Антоненко участие в формате видеоконференции, но он по совету адвокатов отказался.

Таким образом заседание суда и рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Антоненко и еще одной фигурантке дела - Юлии Кузьменко, которая находится под домашним арестом, не может состояться с 9 марта. Тогда заседание не состоялось из-за неявки одного из присяжных.

Под судом собралось несколько сотен человек. Они жгли файеры и выкрикивали лозунги в поддержку Антоненко, сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия. Участники акции вышли с плакатами "Риффу волю", "Кайдани порвіте", "Кто следующий?" и тому подобное.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты ожидали, что сегодня Антоненко изменят меру пресечения. После сообщения о том, что его не доставят в зал суда, они двинулись к Лукьяновскому СИЗО , где содержится военный.

Суд был под усиленной охраной полиции и Национальной гвардии, а вход на территорию суда перекрыли автомобили правоохранителей.

Позже митингующие зажгли дымовые шашки и файеры у Лукьяновского СИЗО . Несколько дымовых шашек забросили на территорию СИЗО . Также активисты озвучили в громкоговоритель свои требования.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов