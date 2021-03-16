Кличко требует от правительства отдать городу 11 тысяч койко-мест

Мэр убежден, что органы должны усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Кличко требует от правительства отдать городу 11 тысяч койко-мест
Фото: @vitaliy_klitschko

В стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов с Covid-19 или подозрением на вирус. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Об этом во время срочного онлайн-брифинге заявил Виталий Кличко.

«С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тыс. коек», – отметил Кличко.

Он также обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой» зоне.

«В столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое! За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни – угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства», – подчеркнул мэр столицы.

Кличко уверен, что соответствующие органы должны усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

«Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер. В частности, касательно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований», – подчеркнул он.

Кличко добавил, что требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер, которых их лишили 17 февраля.

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