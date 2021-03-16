СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"
Эти структуры были привлечены к подготовке и ратификации документов.
Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве, информирует пресс-центр СБУ.
Среди прочего, обыски проводились в:
- Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;
- Главном научно-экспертном управлении ВРУ;
- Совете национальной безопасности и обороны Украины;
- Министерстве иностранных дел Украины;
- Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.
"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб РоSSийской Федерации, в дальнейшем участвовавших в аннексии Крыма, и ущербе экономическим интересам", - сказано в сообщении.
В СБУ отмечают, что проводят соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба будет регулярно информировать общественность о ходе дела", - отмечают в спецслужбе.
Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "Харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ.
Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.
11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения".
12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".