СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"

Эти структуры были привлечены к подготовке и ратификации документов.

СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"
Фото: pravda.com.ua

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве, информирует пресс-центр СБУ.

Среди прочего, обыски проводились в:

  • Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;
  • Главном научно-экспертном управлении ВРУ;
  • Совете национальной безопасности и обороны Украины;
  • Министерстве иностранных дел Украины;
  • Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб РоSSийской Федерации, в дальнейшем участвовавших в аннексии Крыма, и ущербе экономическим интересам", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что проводят соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба будет регулярно информировать общественность о ходе дела", - отмечают в спецслужбе.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "Харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

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