Ткаченко считает слухи об опасности вакцины AstraZeneca кампанией со стороны РФ

Таким образом РоSSия пытается расчистить рынок для своей вакцины "Спутник V".

Ткаченко считает слухи об опасности вакцины AstraZeneca кампанией со стороны РФ
Фото: Макс Требухов

Слухи об опасности вакцины AstraZeneca могут быть связаны с информационной кампанией против нее со стороны РоSSии с целью расчистить фармрынок для роSSийского "Спутника V".

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И наряду с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника"- вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Вместо этого, отметил он, мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов, "о чем говорят и во Всемирной организации здравоохранения, и в Европейском агентстве по лекарственным средствам" .

Ткаченко высказался за проверку того, из каких источников появилась "информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca" и кто лоббировал распространение этих "ужастиков" в европейских СМИ.

Министр добавил, что сам он чувствует себя хорошо после первой дозы вакцины AstraZeneca (Covishield), с прививки прошло уже пять дней.

Как сообщалось, ряд стран ЕС, в частности Франция, Италия, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с сообщениями о том, что в Европе у некоторых людей после вакцинации препаратом образовались тромбы.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 18 марта проведет специальное заседание, на котором рассмотрит проблемы, связанные с вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. Регулятор по-прежнему считает, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.

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