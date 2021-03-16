Ткаченко считает слухи об опасности вакцины AstraZeneca кампанией со стороны РФ

Слухи об опасности вакцины AstraZeneca могут быть связаны с информационной кампанией против нее со стороны РоSSии с целью расчистить фармрынок для роSSийского "Спутника V".

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И наряду с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника"- вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Вместо этого, отметил он, мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов, "о чем говорят и во Всемирной организации здравоохранения, и в Европейском агентстве по лекарственным средствам" .

Ткаченко высказался за проверку того, из каких источников появилась "информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca" и кто лоббировал распространение этих "ужастиков" в европейских СМИ .

Министр добавил, что сам он чувствует себя хорошо после первой дозы вакцины AstraZeneca (Covishield), с прививки прошло уже пять дней.

Как сообщалось, ряд стран ЕС , в частности Франция, Италия, Германия и Испания приостановили использование вакцины AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с сообщениями о том, что в Европе у некоторых людей после вакцинации препаратом образовались тромбы.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 18 марта проведет специальное заседание, на котором рассмотрит проблемы, связанные с вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. Регулятор по-прежнему считает, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.