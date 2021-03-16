Плотницкому заочно дали пожизненное за сбитие украинского Ил-76

Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к пожизненному заключению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух боевиков Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Они признаны причастными к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета Ил-76 в Луганском аэропорту в 2014 году, пишет "Судовий репортер".

Всех троих обвиняемых судили заочно по статье 258 Уголовного кодекса - теракт.

Плотницкий на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", Патрушев - его заместителем, Гуреев - командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь".

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Все 49 человек, находившиеся на борту, погибли. Ответственность за сбитие сразу после катастрофы взяла на себя "ЛНР".

Ранее по делу о сбитии Ил-76 судили также украинского генерала Виктора Назарова. Суды двух инстанций признали его виновным в служебной халатности и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Исполнение приговора пока приостановлено в связи с подачей жалобы в Верховный Суд.