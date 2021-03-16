В Раде начали рассмотрение около 3000 поправок к законопроекту о земельной реформе

Документ рассматривается в повторном втором чтении, поскольку в конце года нардепы отказались его принимать.

Верховная Рада на заседании 16 марта начала рассмотрение поправок к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Это один из проектов земельной реформы, касающейся земельной децентрализации. Документ рассматривается в повторном втором чтении, к которому было подготовлено около 3000 поправок.

Одним из самых спорных предложений документа является то, что он фактически исключает запрет на приобретение земельных участков иностранцами.

В целом документ призван вернуть в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.

Также он предполагает урезание функции Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и геопространственные данные. Функция контроля за самовольным занятием земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - в Госэкоинспекцию, другие функции контроля - в областные администрации.

В первом чтении этот законопроект проголосовали еще в ноябре 2019 года. В декабре 2020 его отправили на повторное второе чтение.

Напомним, что законопроект об открытии рынка земли, являющийся основой земельной реформы, был принят ночью 31 марта 259 голосами. Согласно ему, запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, должен решаться на референдуме. РоSSийским компаниям и оффшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом результате референдума.