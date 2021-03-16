99-летнего принца Филиппа выписали из больницы после самой продолжительной госпитализации
Всего герцог провел в стационаре 28 дней.
99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп покинул больницу Эдуарда VII в центре Лондона, где провел четыре недели, сообщает ВВС.
Он попал туда 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.
Позже стало известно, что принц Филипп перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.
Всего герцог провел в стационаре 28 дней - это самая длительная госпитализация в его жизни.
Букингемский дворец сообщал, что с коронавирусом болезнь мужа королевы не связана.
Госпитализация принца Филиппа совпала по времени со скандальным интервью принца Гарри и Меган, которые рассказали много противоречивых вещей о британской королевской семье.
7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.
На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.
Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл. Сотрудники дворца неоднократно жаловались, что герцогиня Сассекская издевалась над персоналом.