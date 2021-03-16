99-летнего принца Филиппа выписали из больницы после самой продолжительной госпитализации

Всего герцог провел в стационаре 28 дней.

99-летнего принца Филиппа выписали из больницы после самой продолжительной госпитализации

99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп покинул больницу Эдуарда VII в центре Лондона, где провел четыре недели, сообщает ВВС.

Он попал туда 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.

Позже стало известно, что принц Филипп перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.

Всего герцог провел в стационаре 28 дней - это самая длительная госпитализация в его жизни.

Букингемский дворец сообщал, что с коронавирусом болезнь мужа королевы не связана.

Госпитализация принца Филиппа совпала по времени со скандальным интервью принца Гарри и Меган, которые рассказали много противоречивых вещей о британской королевской семье.

7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.

На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.

Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл. Сотрудники дворца неоднократно жаловались, что герцогиня Сассекская издевалась над персоналом.

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