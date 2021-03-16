Турция подтвердила непризнание Крыма роSSийским

Турция не признает Крым роSSийским и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по поводу седьмой годовщины незаконного референдума, который РоSSийская Федерация провела в Крыму в 2014 году.

"В этот день семь лет назад Автономная Республика Крым в составе Украины была аннексирована РоSSийской Федерацией путем навязывания результатов нелегитимного референдума. Мы возобновляем наши заверения в непризнании фактической ситуации, которая является нарушением международного права, и подтверждаем свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины" , - говорится в заявлении.

"По этому случаю мы повторно отмечаем важность для нас, наряду с безопасностью и благосостоянием, также и сохранения культурной идентичности коренного народа Крыма - крымских татар", - заявил турецкий МИД , отметив, что будет внимательно следить за событиями в Крыму.

Напомним, что Турция стала одной из первых стран, которую Украина пригласила присоединиться к Крымской платформе.