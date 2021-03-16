Истеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - Кулеба

"Крым был, есть и будет Украина".

Истеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Нервная, а местами даже истеричная реакция РоSSийской Федерации на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что семь лет после начала незаконной оккупации Крыма РФ, после всех системных нарушений прав человека, которые осуществила РоSSия на оккупированных территориях, - это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу. И та нервная, а местами даже истеричная реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим из РоSSии, подтверждает, что мы на правильном пути. Крым был, есть и будет Украина", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логар в Киеве.

Министр отметил, что именно принятие стратегии деоккупации Крыма уже является огромным шагом вперед, и напомнил, что с 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма.

"Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий с тем, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика, и второй - это то, что нужно сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел. И здесь, безусловно, ключевой инициативой является запуск Крымской платформы", - пояснил он.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в "Крымской платформе" как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Украинский МИД расценил угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический буллинг".

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