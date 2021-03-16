Глава УГКЦ Святослав вакцинировался от коронавируса

50-летний верховный архиепископ стал первым вакцинированным предстоятелем церкви в Украине.

Фото: facebook.com / Андрей Юраш

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель отдела по вопросам религий секретариата Кабмина Андрей Юраш.

50-летний верховный архиепископ стал первым предстоятелем церкви в Украине, который сделал прививку против коронавируса.

Вместе с ним вакцинировались насельник Михайловского Златоверхого монастыря ПЦУ архимандрит Лаврентий (Живчик), главный раввин Киева Ионафан Маркович, представители Федерации еврейских организаций в Киеве Леонид Барац и Борис Стругацкий и сам Юраш.

Прививки в Украине делают единственно доступной вакциной AstraZeneca индийского производства (торговая марка CoviShield).

Напомним, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций поддержал вакцинацию против коронавируса. ВСЦиРО заявлял, что вакцинация как медицинская процедура не имеет религиозной составляющей, не препятствует реализации свободы вероисповедания и не запрещается каноническими нормами.

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