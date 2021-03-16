Великобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посол

"Наше послание остается четким: РоSSия должна вернуть Крым Украине".

Великобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посол
Мелінда Сіммонс
Фото: #twitter#.com/melsimmons24

Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум", который РоSSийская Федерация провела в украинском Крыму в 2014 году.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она обратилась к украинцам по случаю годовщины оккупации полуострова и подчеркнула, что псевдореферендум является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.

"7 лет назад РоSSия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Великобритания никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: РоSSия должна вернуть Крым Украине", - написала посол в своем Twitter.

7 years ago, Russia held a sham “referendum” in an attempt to legitimise its illegal control of the peninsula. The UK will never recognise this blatant disregard for #Ukraine and international norms. Our message remains clear: Russia must return Crimea to Ukraine #CrimeaIsUkraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 16, 2021

Напомним, РоSSия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают "присоединения" полуострова к РФ.

Согласно действующим законам Украины, въезд кого бы то ни было в Крым и выезд разрешен только через дорожные и железнодорожные пункты пропуска, расположенные на админгранице между Крымом и территорией Украины, подконтрольной Киеву. Лицам, которые пересекают границу, нарушая украинское законодательство, запрещают въезд в Украину.

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