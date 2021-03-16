РоSSия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения, - SIPRI

На первом месте - Китай.

РоSSия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения, - SIPRI
Фото: СНБО
Фото: sipri

РоSSия за 2016-2020 годы стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия. Эти данные приводит Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

На первом месте с показателем 36% экспорта из Украины - Китай. РоSSия 20%, а Таиланд - 17%. В целом наше государство занимает 12 место в мире по экспорту вооружений.

В течение 2011-2015 годов экспорт вооружения из Украины занимал 2,6%. За 2016-2020 годы он сократился на 68% по сравнению с показателем предыдущих пяти лет.

Мировым лидером по количеству экспорта вооружений стали США. За 2016-2020 год они нарастили долю продаж вооружения за границу на 15%, топ-покупателями являются Саудовская Аравия, Австралия и Южная Корея.

На втором месте - РоSSия, но ее экспорт за пять лет упал на 22%. Больше всего ее продукцию покупает Индия, а также Китай и Алжир.

Третью строчку заняла Франция, экспорт вооружений из которой вырос на 44%. Ее крупнейшими покупателями являются Индия, Египет и Катар. Германия является четвертой в рейтинге экспортеров оружия, крупнейшими импортерами являются Южная Корея, Алжир и Египет. Китай занимает пятое место, его вооружение больше всего покупает Пакистан, Бангладеш и Алжир.

Украина входит в тройку крупнейших покупателей вооружений только одной страны - Чехии.

Напомним, что за 2018 год "Укроборонпром" занял 71 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием. По результатам 2016 года он занимал 77 место.

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