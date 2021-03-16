Депутаты хотят присвоить "Арене Львов" имя Степана Бандеры

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Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.

Инициатором соответствующего предложения к коллегам по облсовету стала представитель партии "Европейская солидарность" Соломия Риботицкая, сообщает Twitter фракции "Европейская Солидарность" во Львовском областном совете.

Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.