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2021-03-16
Депутаты хотят присвоить "Арене Львов" имя Степана Бандеры
Львовский облсовет оформит соответствующее послание Кабинету министров Украины.
Фото: Евгений Кравс
Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.
Инициатором соответствующего предложения к коллегам по облсовету стала представитель партии "Европейская солидарность" Соломия Риботицкая, сообщает Twitter фракции "Европейская Солидарность" во Львовском областном совете.
Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.