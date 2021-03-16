Рада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБР

Верховная Рада проголосовала за направилення на рассмотрение Конституционного суда законопроекту 5133, чтоВерховная Рада проголосовала за направление на рассмотрение Конституционного суда законопроекта 5133, закрепляющего в Конституции право президента назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

267 народных депутатов проголосовали за включение законопроекта в повестку дня и направление его в КС. 225 голосов дали парламентарии фракции "Слуга народа", 12 - "За будущее", "Голос" - 8, "Доверие" - 18, внефракционные - 4.

Документ вносит изменения в стт. 85 и 106 Конституции. Проект закона представил представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Директора НАБУ и ГБР будет назначать и увольнять президент, но по результатам открытого конкурса и с согласия Верховной Рады. Порядок проведения конкурса разработаем после заключения Конституционного суда", - сообщил он.

Директора НАБУ и ГБР и сейчас назначаются президентом, но фактически глава государства не имеет на это права, так как в Конституции не прописаны полномочия на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

Необходимость в таком законе возникла после того, как Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону указ президента о назначении директором НАБУ Артема Сытника.

В парламенте ранее также зарегистрировали законопроект, предлагающий возложить назначение директора НАБУ на Кабмин. Законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

Этот законопроект предусматривает фактическое увольнение действующего директора Артема Сытника еще до окончания его каденции в апреле 2022 года, если нового победителя выберут и утвердят к тому времени.