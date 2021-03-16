Маруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского

По ее словам, "Евросолидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию.

Маруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского
Фото: Lb.ua

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Зверобой-Беленькая снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Об этом Зверобой заявила в видеообращении, опубликованном на сайте политсилы.

"87-й округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из «Свободы» и я, Маруся Зверобой Беленькая от «Европейской Солидарности». Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, что Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - сказала она.

Зверобой добавила, что история поражений Украины - это каждый раз история неспособности объединиться.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию.

ВО "Свобода" приветствовало заявление Зверобой.

Напомним, в декабре прошлого года волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра Десантно-штурмовых войск Маруся Зверобой (Елена Самбул) заявила, что станет кандидатом от партии "Европейская Солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Об этом стало известно во время съезда партии.

"Слуга народа" выдвинула на этом округе спортсмена Василия Вирастюка. По его словам, баллотироваться его просил лично президент Владимир Зеленский.

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