В Раду проходят пять партий, - опрос Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер преодолели бы пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и, возможно, "Сила и честь".

Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Центра Разумкова".

За президентскую партию проголосовали бы 26,5% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), за " ЕС " - 20,1%, за пророSSийскую ОПЗЖ - 17,9%, за "Батькивщину" - 9,4%, за "Силу и честь" - 5,2%.

Остальные партии, в том числе парламентская партия "Голос", "Свобода", "Украинская стратегия Гройсмана", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Партия Шария", "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и "УДАР" не набирают и 3,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что мартовский опрос группы "Рейтинг" показал, что за "Слугу народа" проголосовали бы 19,5% респондентов. Кроме того, он давал шансы на прохождение в Раду партиям Гройсмана и Ляшко.