ГБР задержало оперативника СБУ за похищение человека и вымогательство

От пострадавшего требовали несколько миллионов в пользу роSSийских заказчиков.

Государственное бюро расследований задержало оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ по подозрению в похищении жителя Харькова и вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Пострадавшие - бывший руководитель представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей роSSийской компании. Он якобы задолжал большую сумму этой компании, и ее представители наняли эсбеушника для выбивания денег.

"Во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами насилия над потерпевшим, ограничением его прав, свобод и законных интересов, угрозами убийства и причинения тяжких телесных повреждений", - считает следствие.ґ

После того, как гражданин согласился отдать деньги, его отпустили.

Через некоторое время работника СБУ задержали и арестовали без права на залог. Перед задержанием подозреваемый скрывался.

Фото: dbr.gov.ua

Ему и еще трем лицам, с которыми он, как считает следствие, вступил в сговор, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.