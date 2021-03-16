МИД: угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы - это "политический буллинг"

"У РоSSии на полуострове единственный статус - страна-оккупант".

Угрозы РоSSийской Федерации будущим участникам Крымской платформы являются "политическим буллингом", а Москва продолжает и в дальнейшем использовать понятия, искажающие восприятие реальности.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Призываем РФ не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации роSSийской внешней политики", - подчеркнул он.

Николенко напомнил, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у РоSSии на полуострове единственный статус - страна-оккупант, а заявления МИД РоSSии о "посягательстве на территориальную целостность" - это пример искаженного восприятия реальности.

"Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. РоSSийские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь", - добавил Николенко.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят краткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики по деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу и не допустить к участию в ней западных партнеров