Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"

Боксер Александр Усик появился в одном из эпизодов фильма Оксаны Марченко "Паломница". После выхода серии, посвященной Киево-Печерской лавре, Усик заявил, что не принимал участия в съемках фильма. По словам боксера, в ленте были использованы старые кадры его общения с супругой Виктора Медведчука.

Александр Усик отрекся от своего участия в фильме Оксаны Марченко

Оксана Марченко включила эпизод с Усиком в свой фильм без ведома спортсмена, из-за чего он очень разозлился. Общаясь год назад с Марченко о Лавре, он не мог предположить, что его так используют.

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто дурня какая-то вышла. Это видео было записано где-то год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился. Это есть информационная война. Когда кому- то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают", – сказал Усик.


Боксер появился в одной из сцен первой серии фильма "Паломница", в которой говорится о Киево-Печерскую Лавру. Усик рассказал о своем детстве, тяжелой болезни и о том, как ему помогла вера в Бога.

Александр Усик в разговоре с Марченко также отметил, что часто наведывается в пещеры Лавры, особенно перед боем, придерживается поста и аскез.

Напомним, в авторском проекте Оксаны Марченко "Паломница" будет 12 серий, из которых вышло уже две. "Паломница" будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале Оксаны Марченко на протяжение трех месяцев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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