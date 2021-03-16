?Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова

Исключение сделали для мероприятий мотоклуба "Ночные волки", а также смотров юнармейских отрядов и кадетских классов.

Оккупационные власти Крыма решили временно отменить введенный из-за коронавируса запрет на массовые собрания в связи с празднованием годовщины оккупации украинского полуострова Россией .

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности внес так называемый "глава" региона Сергей Аксенов.

Среди разрешенных - мероприятия, организованные мотоклубом "Ночные волки", а также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов. Кроме этого, собственные мероприятия также могут организовывать органы местного самоуправления.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией [организованных] всероSSийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов", - говорится в сообщении на сайте оккупационной власти.

Как сообщалось, с 17 марта 2020 года в Крыму из-за ковида были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, за исключением соревнований профессиональных спортсменов и других, с ограниченным числом участников.

Напомним, РоSSия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают "присоединение" полуострова к РФ .