"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию
Несколько дней назад администрация Байдена сообщила о безрезультатных попытках связаться с Пхеньяном.
Вице-президент Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон высказала предостережение для США на фоне визита топ-дипломатов администрации Джо Байдена в Японию.
Через несколько часов после того, как в Белом дома заявили об отсутствии ответа от Пхеньяна на многочисленные обращения, Ким Йо Чжон объявила "предупреждение", пишет CNN со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
"Мы используем эту возможность для предупреждения новой администрации, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она (администрация) хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, ей лучше воздержаться от работы, которая может привести к потере сна", - заявила она.
Это первое заявление Пхеньяна по администрации 46-го президента США Джо Байдена, пишет NDTV. Оно была сделано в день визита главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Японию. Целью поездки является укрепление военных союзов в отношении Китая и создание единого фронта относительно ядерного вооружения КНДР.
Напомним, что несколько дней назад администрация президента США Джо Байдена сообщила, что с февраля пытается связаться с правительством Северной Кореи для обсуждения ядерной программы страны, однако безрезультатно. Вашингтон пытался связаться с Пхеньяном несколькими способами, чтобы предотвратить эскалацию напряжения. В частности, через "Нью-Йоркский канал" - северокорейское представительство при ООН. Ни одного значимого контакта между странами не было уже более 12 месяцев.