"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию

Несколько дней назад администрация Байдена сообщила о безрезультатных попытках связаться с Пхеньяном.

Вице-президент Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон высказала предостережение для США на фоне визита топ-дипломатов администрации Джо Байдена в Японию.

Через несколько часов после того, как в Белом дома заявили об отсутствии ответа от Пхеньяна на многочисленные обращения, Ким Йо Чжон объявила "предупреждение", пишет CNN со ссылкой на государственные СМИ КНДР .

"Мы используем эту возможность для предупреждения новой администрации, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она (администрация) хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, ей лучше воздержаться от работы, которая может привести к потере сна", - заявила она.

Это первое заявление Пхеньяна по администрации 46-го президента США Джо Байдена, пишет NDTV. Оно была сделано в день визита главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Японию. Целью поездки является укрепление военных союзов в отношении Китая и создание единого фронта относительно ядерного вооружения КНДР .