Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенных пунктов Лебединский и Трудовское оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а около Марьинки - стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Север", рядом с городком Пивденне, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военных нет.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы РоSSийской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов. Стоит отметить, что, по данным СЦКК, большинство обстрелов позиций ВСУ осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие ответного огня", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 16 марта обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение суток, 15 марта, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

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