Степанов назвал условие введения локдауна в Украине

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина".

Степанов назвал условие введения локдауна в Украине
Фото: Макс Требухов

Введение локдауна в Украине возможно в случае перехода 50-70% областей в "красную зону" по уровню эпидемической опасности.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если больше 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантин на территории всей страны", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли введен в Украине локдаун.

Напомним, 5 марта Степанов сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.

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