"Угроза агрессии": в МИДе РоSSии отреагировали на стратегию Украины по деоккупации Крыма

Участие любых стран и организаций в инициативе "Крымская платформа" в Кремле будут воспринимать как "недружественный в отношении РоSSии шаг" и "прямое посягательство на территориальную целостность".

Усилия Киева по возврату оккупированного Россией Крыма, в частности украинскую стратегию деоккупации полуострова, в Москве расценивают как "угрозу агрессии против двух субъектов РоSSийской Федерации" и "посягательство на ее территориальную целостность".

Об этом заявила пресс-секретарь МИДа РоSSии Мария Захарова.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, чем угроза агрессии против двух субъектов РоSSийской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа" как недружественный в отношении РоSSии шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - приводит слова Захаровой МИД РоSSии.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил проект "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".