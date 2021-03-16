Штурм Капитолия США: двух мужчин будут судить за применение газа против полицейского
По данным следствия, они применили против трех офицеров "неустановленный, но мощный химический агент".
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум мужчинам, которые применили слезоточивый газ к трем сотрудникам полиции Капитолия во время штурма здания 6 января.
Один из этих правоохранителей умер на следующий день.
Об этом сообщает Reuters.
Джулиану Хатеру и Джорджу Таниосу предъявлены несколько обвинений, среди которых - нападение на силы полиции со смертоносным оружием. По данным следствия, они применили против трех офицеров "неустановленный, но мощный химический агент".
Одного из этих офицеров, Брайана Сикника, впоследствии доставили в больницу, и на следующий день он умер.
Сейчас Хатер и Таниос не обвиняются в убийстве Сикника. Причина смерти полицейского официально не установлена. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что следствие еще должно установить, несут ли непосредственно Таниос или Хатер ответственность за смерть полицейского.
В настоящее время более 300 человек обвинены в участии в беспорядках у Капитолия США 6 января. На прошлой неделе Министерство юстиции заявило, что намерено предъявить обвинение более чем 100 новым фигурантам.
Напомним, 6 января у Конгресса США состоялись массовые акции протеста, которые вылились в штурм здания Капитолия. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе 1 правоохранитель.
Палата представителей США обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве толпы, впоследствии нижняя палата объявила ему импичмент.
Однако Сенат США оправдал экс-президента.