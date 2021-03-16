Штурм Капитолия США: двух мужчин будут судить за применение газа против полицейского

По данным следствия, они применили против трех офицеров "неустановленный, но мощный химический агент".

Штурм Капитолия США: двух мужчин будут судить за применение газа против полицейского
Фото: wall.alphacoders.com

Министерство юстиции США предъявило обвинение двум мужчинам, которые применили слезоточивый газ к трем сотрудникам полиции Капитолия во время штурма здания 6 января.

Один из этих правоохранителей умер на следующий день.

Об этом сообщает Reuters.

Джулиану Хатеру и Джорджу Таниосу предъявлены несколько обвинений, среди которых - нападение на силы полиции со смертоносным оружием. По данным следствия, они применили против трех офицеров "неустановленный, но мощный химический агент".

Одного из этих офицеров, Брайана Сикника, впоследствии доставили в больницу, и на следующий день он умер.

Сейчас Хатер и Таниос не обвиняются в убийстве Сикника. Причина смерти полицейского официально не установлена. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что следствие еще должно установить, несут ли непосредственно Таниос или Хатер ответственность за смерть полицейского.

В настоящее время более 300 человек обвинены в участии в беспорядках у Капитолия США 6 января. На прошлой неделе Министерство юстиции заявило, что намерено предъявить обвинение более чем 100 новым фигурантам.

Напомним, 6 января у Конгресса США состоялись массовые акции протеста, которые вылились в штурм здания Капитолия. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе 1 правоохранитель.

Палата представителей США обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве толпы, впоследствии нижняя палата объявила ему импичмент.

Однако Сенат США оправдал экс-президента.

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